18-сантиметровая рыба проскользнула в горло рыбака

Рыбак из колумбийского города Пивихай попал в больницу из-за рыбы, которая попала ему в горло. Об этом сообщает India Times.

Инцидент произошел, когда 24-летний мужчина рыбачил в озере. Удерживая в зубах пойманную рыбу, он вновь забросил удочку. Рыбак думал, что после этого у него появится время, чтобы разобраться с уловом, однако поплавок тут же ушел под воду. Пока он вытаскивал вторую рыбу, первая продолжала трепыхаться у него во рту. Ей удалось вырваться, после чего она проскользнула к нему в горло и застряла.

Вытащить ее самостоятельно не удавалось, поэтому незадачливому рыбаку пришлось идти в больницу. Ему было трудно дышать, а рыба в горле мешала объяснить врачам, что случилось. Чтобы найти инородное тело, потребовался рентген. После этого рыбу успешно извлекли. Как выяснилось, она относилась к семейству мохарровых, а ее длина составляла 18 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Краби подростку понадобилась медицинская помочь после того, как к нему в горло попала рыба-ползун. Инцидент произошел, когда 15-летний бирманец и его друзья ловили рыбу.