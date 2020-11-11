Живая рыба застряла в трахее рыбака и удивила врачей

Врачи в египетском городе Бени-Суэйф удалили живую рыбу, которая застряла в трахее мужчины. Об этом сообщает издание Daily Star.

Рыбак плавал вместе с приятелем под водой и увидел рыбу. Прежде чем он успел поймать ее, он заметил еще одну и схватил первую ртом в попытке не упустить обеих. Неожиданно рыба подалась вперед и застряла в горле египтянина.

Мужчина не мог нормально дышать, его доставили в больницу. Результаты обследования пациента удивили врачей: заблокировавшая верхнюю часть его трахеи рыба была все еще жива. Сотрудники больницы благополучно удалили ее из горла мужчины.

Врач Михаэль Ибрагим сообщил, что пациент восстанавливается после произошедшего. Он остается под наблюдением врачей. Как только состояние здоровья мужчины улучшится, его выпишут.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Краби подростку понадобилась медицинская помочь после того, как к нему в горло заползла рыба-ползун. Инцидент произошел, когда 15-летний бирманец и его друзья ловили рыбу.