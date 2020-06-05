Рыба-ползун заползла в горло подростку и застряла

В таиландской провинции Краби подростку понадобилась медицинская помочь после того, как к нему в горло заползла рыба-ползун. Об этом сообщает Newsflare.

Инцидент произошел, когда 15-летний бирманец Ху и его друзья ловили рыбу. Поймав анабаса длиной примерно 10 сантиметров, подросток сунул его в рот, чтобы тот не занимал руки. Извивающаяся рыба соскользнула к нему в глотку и застряла, частично загородив дыхательные пути.

Ху и его друзья пытались достать анабаса изо рта, но лишь оторвали ему хвост. Им пришлось обратиться к врачу. По словам отоларинголога Тхоранита Лимпакорнкула, который сумел извлечь рыбу, в случае промедления подростку грозила смерть от асфиксии.

«Это не первый раз, когда мне приходится вытаскивать рыбу изо рта пациента, — отметил Лимпакорнкул. — Поэтому хочу напомнить всем, кто ходит на рыбалку, что рыбу лучше держать не во рту».

Рыбы-ползуны, также известные как анабасы (Anabas testudineus), встречаются в Южной Азии и на Филиппинских островах. Благодаря специальному дыхательному органу они могут прожить без воды от шести до десяти дней. Известны случаи, когда они не только выползали на берег, но и залезали на деревья.

В мае сообщалось, что в китайском городе Чаочжоу, провинция Гуандун, десятки рыб-ползунов вышли из воды и поползли в другие водоемы. Поводом для переселения послужило ухудшение качества воды в пруду.

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