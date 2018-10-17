Китаец застрял в унитазе в попытке поймать упущенный ужин

Китаец упустил купленную на ужин рыбу в туалет, попытался ее достать и застрял. На видео его спасения обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Сянъян, провинция Хубэй в субботу, 13 октября. Мужчина объяснил, что рыба выпрыгнула у него из рук в напольный унитаз, и он засунул правую руку целиком в сливное отверстие в попытке ее поймать. Вскоре он понял, что не может двигаться, и соседи вызвали для него спасателей.

Те сломали унитаз с помощью молотка и дрели. Поймать рыбу мужчине так и не удалось.

Китайские интернет-пользователи крайне удивились, что мужчина полез за рыбой в унитаз. «Неужели он бы захотел съесть эту рыбу, если бы сумел вытащить ее из унитаза?» — спросил пользователь Чэнь Хаонань. Комментатор Чэнь Лу предположил, что мужчина боялся засора труб.

В конце мая сообщалось о китайце, застрявшем в напольном унитазе в попытке достать упавший в него телефон. Он утверждает, что случайно упал на пол, когда пользовался туалетом, а смартфон выскользнул у него из рук и свалился в сливное отверстие.

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