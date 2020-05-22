Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни

В китайском городе Чаочжоу, провинция Гуандун, десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в другие водоемы. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Анабасы, также известные как рыбы-ползуны, покинули свой пруд после дождя из-за ухудшившегося качества воды. Используя для передвижения плавники, они отправились на поиски лучшей жизни.

Анабасы (Anabas testudineus) встречаются в Южной Азии и на Филиппинских островах. Благодаря специальному дыхательному органу они могут прожить без воды от шести до десяти дней. Известны случаи, когда они не только выползали на берег, но и залезали на деревья.

В феврале стало известно, что тысячи черных граклов посеяли панику в американском городе Берлсон, штат Техас. На кадрах, снятых очевидцами, огромная стая проносится над торговым центром и примыкающей к нему парковкой.

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