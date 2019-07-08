Мужчина случайно проглотил живую рыбу и умер

Житель Филиппин случайно проглотил живую рыбу во время рыбалки и умер от удушья. О происшествии сообщает портал Coconuts Manila.

Филиппинец Роджер Марселино (Roger Marcelino) из Бугасонге, муниципалитета провинции Антике, рыбачил недалеко от дома с 11-летним сыном. Внезапно он проглотил рыбу тилапия и подавился ею. Сын находился далеко от отца и не видел случившегося.

Роджер выбрался из воды и прибежал домой, чтобы попросить помощи у жены, потому что не мог дышать. У них не получилось вытащить рыбу из его горла самостоятельно, а спасатели долго не приезжали из-за неполадок с телефоном. К тому времени Марселино уже потерял сознание. По прибытии в больницу Бугасонга 49-летний пострадавший скончался.

Супруга Марселино отметила, что у него была привычка класть в рот пойманную рыбу, чтобы не потерять ее. Предполагается, что он мог случайно проглотить ее, когда она начала энергично двигаться у него во рту.

Ранее в июле сообщалось об австралийце, который съел живого геккона и через несколько дней умер. Причиной смерти стал сальмонеллез.

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