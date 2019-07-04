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Мужчина согласился съесть живого геккона и умер через десять дней

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В австралийском городе Брисбен, штат Квинсленд, мужчина предположительно съел живого геккона и спустя десять дней умер. Об этом сообщает местная интернет-газета Brisbane Times.

По данным издания, 1 декабря 2018 года на тот момент 34-летний отец трех детей Дэвид Доуэлл (David Dowell) посетил рождественскую вечеринку. На следующий день мужчина жаловался на плохое самочувствие, однако решил, что страдает от похмелья. Когда его состояние ухудшилось, семья вызвала бригаду скорой помощи.

По настоянию родных Доуэлла госпитализировали, и 4 декабря у него в крови обнаружили бактерию сальмонеллу. Пациенту с каждым днем становилось хуже: его моча «почернела», и вскоре в его легких стала скапливаться жидкость. «Мужчина находился в абсолютной агонии», — отметила его сестра Ханна.

Медики ввели его в искусственную кому, поскольку его состояние стало критическим. Спустя неделю после того, как австралийцу поставили точный диагноз, он умер во время операции. Семья пояснила, что органы Доуэлла не справились с поражением, и он «сгнил изнутри». Родные обвинили лечащих врачей в халатности, так как те якобы не относились к заболеванию пациента с должной серьезностью.

Родственники решили, что причиной заражения стала приготовленная для праздничного стола курица. Позже жена Доуэлла Аллира пообщалась с одним из его друзей. Тот смутно вспомнил детали произошедшего: «Я уверен, в тот вечер Дэвид съел геккона. Да, да, я видел, как он его ел». Однако позже он начал путаться в своих показаниях: «Хотя, нет, лично я этого не видел».

Вдова рассказала про геккона доктору, и тот подтвердил: «Да, он мог стать причиной заражения». По словам Ханны, Доуэллу предлагали на спор съесть геккона, однако он мог взять его в рот и выплюнуть. «Мы точно не знаем, съел ли он ящерицу. Дэвид ничего про это не говорил», — объяснила она.

Семья поделилась историей Доуэлла с местными СМИ, чтобы предупредить общественность об опасности заражения бактерией сальмонеллы и предотвратить подобные инциденты.

В 2018 году сообщалось, что австралийский подросток Сэм Боллард (Sam Ballard) съел на спор слизняка, заразился мозговым червем и умер спустя восемь лет. Врачи обнаружили, что слизняк был поражен паразитом — нематодой Angiostrongylus cantonensis. Червь попал в организм юноши и привел к заражению ангиостронгилезом.

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