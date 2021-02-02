Навальный уведомлял ФСИН о нахождении в клинике в Германии

Алексей Навальный (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) заявил, что уведомлял ФСИН о нахождении в клинике Германии. Об этом во вторник, 2 февраля, из Мосгорсуда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В суде зачитали справку от 11 ноября из немецкой клиники, в которой говорится, что до 23 сентября пациент находился в реанимации, а после этого продолжал находиться в клинике, но уже на курсе интенсивной реабилитации. Справка была представлена уголовно-исполнительной инспекции в ноябре 2020 года.

Во ФСИН настаивают, что инспекция знала о лечении Навального в немецкой клинике до 23 сентября, но затем он перестал уведомлять инспекцию о своем местоположении. На вопрос адвоката Навального о том, почему в таком случае ФСИН не направила ему уведомления, представитель ведомства ответил, что знал «адрес отеля Навального», но не «фактическое местонахождение пациента». Также в ведомстве подчеркнули, что полномочия ФСИН ограничиваются территорией России.

Ранее ФСИН объяснила, почему ведомство прежде не требовало замены условного наказания оппозиционеру на реальный срок. «Мы полагали, что Навальный изменит свое отношение к исполнению приговора суда и встанет на путь исправления. Но он должных выводов не сделал», — отметил представитель ведомства.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве и легализацию средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком сначала на пять, потом на шесть лет. Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение.