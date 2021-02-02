Председатель Симоновского суда Москвы подал в отставку

Председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин решил уйти в отставку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт квалификационной коллегии судей столицы.

Детишин подал письменное заявление на прекращение своих полномочий с 1 марта 2021 года еще в начале января, а в конце того же месяца Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила его заявление об отставке, уточнил источник «Интерфакса» в судебных кругах.

По его словам, желание Детишина уйти в отставку связано исключительно с тем, что в марте у него заканчивается срок полномочий председателя суда, Алексей Навальный (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) к его действиям не имеет никакого отношения.

Детишин будет исполнять обязанности председателя суда до истечения его полномочий, то есть до марта. Он был назначен на этот пост в марте 2015 года.

Детишин в 1991 году окончил прокурорско-следственный факультет Военного Краснознаменного института Минобороны СССР. После чего служил в военной прокуратуре.

Симоновский суд на выездном заседании в здании Мосгорсуда 2 февраля рассматривает ходатайство ФСИН о замене условного наказания на реальное Навальному в связи с допущенными им нарушениями.

В 2014 году его приговорили к 3,5 года заключения и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве и легализации средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком сначала на пять, потом на шесть лет.

Он был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение.