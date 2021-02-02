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Кремль прокомментировал суд над Навальным

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не следит за ходом судебного процесса над Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости во вторник, 2 февраля.

Глава государства работает в Ново-Огарево, готовится к встрече с российскими учителями, уточнил Песков.

Он добавил, что Россия не будет принимать во внимание «менторские заявления» ЕС по поводу Навального.

2 февраля в Мосгорсуде проходит слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН просит заменить Алексею Навальному условное наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии. В ведомстве заявили, что Навальный допустил 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве и легализацию средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком сначала на пять, потом на шесть лет.

Навальный был задержан в Москве 17 января после возвращения из Германии.

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