ФСИН заявила о не вставшем на путь исправления Навальном

Представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России на заседании в Мосгорсуде объяснил, почему ведомство ранее не требовало замены Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условного наказания на реальный срок. Об этом во вторник, 2 февраля, из Мосгорсуда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам представителя ФСИН, дело в принципах гуманизма, на которых стоит уголовно-исполнительная система. «Мы полагали, что Навальный изменит свое отношение к исполнению приговора суда и встанет на путь исправления. Но он должных выводов не сделал», — отметил он.

Ранее ФСИН в суде попросила заменить Навальному условное наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии и оштрафовать его на полмиллиона рублей. Также представитель ФСИН заявил, что Навальный допустил 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.

Сам Навальный во время заседания в Мосгорсуде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», — ответил он на соответствующий вопрос судьи. Своим фактическим местом проживания он назвал СИЗО №1.

Суд отказал защите Навального в допуске телеоператоров на заседание. Против съемки выступили представители прокуратуры и ФСИН.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве и легализацию средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком сначала на пять, потом на шесть лет. Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение.