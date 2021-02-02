В Германии призвали к арестам активов российских олигархов

Член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции «Союз-90» / «зеленые» Юрген Триттин призвал арестовать активы российских олигархов в Европе, а не распространять санкции на всю страну, пишет Deutsche Welle.

По его словам, информация о коррупции среди высших членов российской элиты не должна быть оставлена без внимания. Особенно это касается тех ее представителей, подчеркнул Триттин, кто переводит большую часть своей коррупционной прибыли в страны Евросоюза.

При этом немецкий политик назвал бесполезными санкции в отношении всей России, поскольку они угрожают интересам народа, который и так страдает от преступлений со стороны элиты.

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Триттин заметил, что до последнего времени в Европе не особенно обращали внимание на суть расследований в отношении российского руководства, проводимых Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Напомним, что поводом для включения ФБК в список иностранных агентов в октябре 2019 года стали два перевода из Испании и один из США на сумму более 140 тысяч рублей.

До этого внешнеполитический эксперт фракции «зеленых» Омид Нурипур предложил окончательно отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2».

Такие предложения начали звучать после ареста Навального в России. Оппозиционер с конца августа проходил курс лечения в Германии, где ему поставили диагноз отравления веществом из группы «Новичок». Российские власти отказываются признавать отравление, полагая, что имеют дело с провокацией. В итоге 17 января оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево, его обвинили в нарушении правил условного наказания по делу «Ив Роше» и потребовали реального заключения.

Слова Триттина связаны с последним на данный момент роликом Навального, в котором он рассказывает о чрезвычайно дорогом дворце под Геленджиком. Спустя почти две недели после появления расследования миллиардер Аркадий Ротенберг признался, что дворец принадлежит ему.