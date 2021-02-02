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В России за сутки умерли 539 пациентов с коронавирусом

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Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

В России за сутки умерли 539 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей за весь период пандемии достигло 74 158, сообщается на сайте стопкононавирус.рф.

Больше всего летальных исходов за день зафиксировано в Москве — 74. Следом идут Петербург (65), Подмосковье (38),
Ростовской области (22), Красноярском крае (21).

За последние 24 часа в стране выявлено 16 643 новых случаев заражения. Всего за время эпидемии было 3 884 730 инфицирований. Из них 3 340 545 человек уже поправились, в том числе 22 372 за прошедшие сутки.

Антирекорд по суточной смертности от COVID-19 в 2021 году был 21 января. Тогда скончались 612 больных.

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