Китай отказался от Alibaba и его основателя

Основатель Alibaba Джек Ма не попал в список выдающихся предпринимателей Китая в технологической сфере, опубликованный в государственной газете Shanghai Securities News, сообщает Bloomberg.

Вместо него в перечне оказались основатель компании Tencent Ма Хуатэн, соучредитель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь и президент Huawei Жэнь Чжэнфэй. Авторы редакционной заметки, восхваляющей новое поколение бизнесменов, вообще отказались упоминать Alibaba, словно такой компании не существует.

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Ситуация свидетельствует, что опала, начавшаяся в октябре прошлого года, продолжается. Тогда Ма раскритиковал политику Пекина в отношении бизнеса, который, по его мнению, душит инновации в стране. Сразу же вслед за этими словами национальный регулятор заблокировал выход на биржу финтех-корпорации Ant Group, связанной с Alibaba.

В следующие месяцы ранее публичный бизнесмен нигде не появлялся и не был доступен для комментариев. На фоне беспокойства о его судьбе эксперты не исключали, что компании будут национализированы.

В январе Джек Ма впервые дал комментарий по видеосвязи, что успокоило инвесторов и привело к стремительному росту акций. Позднее представитель китайских властей дал понять, что выход Ant Group на IPO не отменен полностью. Однако нынешняя публикация показывает, что основатель Alibaba по-прежнему не решил свои проблемы.