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Песков раскрыл детали разговора Путина с Наиной Ельциной

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин после того, как посетил могилу первого президента страны Бориса Ельцина, позвонил его вдове Наине Ельциной. Детали их разговора в эфире радио «Маяк» раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Хотя у него было еще несколько рабочих встреч, он в перерыве между встречами позвонил Наине Иосифовне. Как всегда, они вместе вспомнили Бориса Николаевича», — рассказал представитель Кремля. Песков также отметил, что Путин «чисто по-человечески» справился о здоровье Ельциной.

1 февраля, в день 90-летия со дня рождения Ельцина, Путин пришел на его могилу на Новодевичьем кладбище и возложил цветы. После этого он обратился к россиянам — глава государства призвал помнить о первом президенте страны. По словам Путина, Ельцин никогда не боялся брать на себя возложенную на него ответственность.

1 февраля 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, занимавшего пост президента России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Он умер в апреле 2007 года в результате остановки сердца, вызванной полиорганной недостаточностью. Церемония прощания с ним проходила в храме Христа Спасителя в Москве, ее посетили более 25 тысяч россиян.

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