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Женщина вышла замуж за отца после убийства любовника сестрой в Валентинов день

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Anna Marie Choudhary
Anna Marie Choudhary
Фото: The Western Virginia Regional Jail

Жительница американского города Бун, штат Северная Каролина, призналась в убийстве любовника своей сестры, которая затем вышла замуж за их отца. Об этом сообщает издание People.

Убийство произошло в феврале 2019 года, когда 32-летняя Аманда Макклюр (Amanda McClure) и ее любовник, 38-летний Джон Макгайр (John Thomas McGuire), гостили у родственников Аманды: ее старшей сестры, 33-летней Анны Чаудри (Anna Marie Choudhary), и отца, 56-летнего Ларри Макклюра-старшего. Паре пришлось остановиться у них из-за поломки автомобиля, на котором они ехали в другой штат. В гостях они пытались самостоятельно изготовить метамфетамин, но, несмотря на помощь отца, у них ничего не получилось.

После праздничного обеда в честь Валентинова дня, в котором участвовали все четверо, Ларри предложил Джону сыграть в игру и связал ему ноги. После этого Аманда ударила любовника бутылкой по голове. Она и ее отец объявили, что Джон работает информатором ФБР, и всю ночь пытались выбить у него признание. Когда ничего не вышло, его попытались убить некачественным метамфетамином, который сделали накануне, однако Джон остался жив. Анна утверждает, что после этого сестра и отец заставили ее задушить мужчину.

Через две недели после убийства Ларри и Аманда побывали в соседнем штате и зарегистрировали брак. В тот же вечер они выкопали тело, расчленили его и снова похоронили в двух различных местах.

Через несколько месяцев Ларри Макклюра-старшего задержали по подозрению в совершении другого преступления. Во время допроса он неожиданно рассказал об убийстве любовника дочери и сообщил, где похоронены его останки. В сентябре 2019 года они были найдены. Мужчину обвинили в убийстве первой степени. В июле 2020 года он признал вину и был приговорен к пожизненному заключению. Аманду Макклюр приговорили к 40 годам тюремного заключения.

Анна Чаудри признала вину в убийстве второй степени. Ожидается, что ее дальнейшая судьба будет определена в ходе суда в феврале 2021 года.

В 2018 году сообщалось, что жительницу США приговорили к тюремному заключению на два года из-за брака с собственной дочерью. В ходе расследования выяснилось, что в 2010 году женщина вышла замуж за своего сына, но позднее развелась.

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