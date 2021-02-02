Олимпийский чемпион из России отреагировал на слова члена правления IBU о взятке

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отреагировал на слова члена правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бейгарда о взятке. Его слова приводит «Р-Спорт».

Тихонов заявил, что сделал Бейгарду, который на тот момент был главой Федерации биатлона Норвегии, подарок в виде портмоне с купюрой в 500 евро внутри и бутылки водки. «Он мне вернул эти 500 евро, я с удовольствием их забрал назад», — заметил он.

При этом Бейгард в интервью VG 30 января рассказал, что Тихонов попытался дать ему взятку в размере 500 евро. Норвежец заметил, что это привело его в ярость. «После этого я спустился в холл отеля, где был Тихонов, кинул бумажник и ударил его», — пояснил Бейгард.

28 января Тихонова также обвинили в подкупе бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш. Она рассказала, что в 2009 году россиянин предложил ей коробку с драгоценностями. Взамен он якобы хотел прекращения расследования по допинговым делам соотечественников.

Кроме четырех побед на Олимпийских играх, в активе Тихонова 11 золотых наград чемпионата мира по биатлону. Он занимал пост главы СБР с 1996 по 2008 год.