В США зафиксировали беспрецедентный рост числа убийств. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию.

Согласно данным комиссии, в прошлом году количество убийств в стране выросло на 30 процентов по сравнению с 2019 годом. Такое резкое изменение эксперты описали как «тревожный рост, не имеющий прецедентов в современной истории» США.

Отмечается, что число нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8 процентов, а при отягчающих обстоятельствах — на 6 процентов.

Ранее избранный президент США Джо Байден подписал указ, по которому будет прекращено использование частных тюрем для наказания преступников. Байден поручил главе Минюста не продлевать контракты с операторами частных центров содержания под стражей.