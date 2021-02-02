Названы самые воруемые россиянами предметы из самолетов

Среди самых воруемых вещей на борту самолета оказались памятки с правилами техники безопасности. Таким выводом члены экипажей разных авиакомпаний поделились с авторами блога «Тонкости туризма» на «Яндекс.Дзен».

Так, по информации сотрудников перевозчиков, чаще всего россияне забирают из салонов лайнеров журналы и памятки. При этом, как отметили представители авиалиний, обычно брошюры берут пожилые путешественники.

На втором месте по популярности оказались подушки и пледы. «Из-за массовых хищений этих атрибутов комфортного полета иногда даже приходится принимать меры — обыскивать пассажиров на выходе, но это происходит нечасто», — пояснили авторы блога.

Кроме того, желанной для пассажиров вещью бортпроводники называли туалетную бумагу. «Иногда ее выносят рулоном, иногда отматывают. Такие хищения вызывают наибольшее недоумение у сотрудников авиакомпаний», — отметили эксперты.

Тем не менее, отметили члены экипажей, существует предмет, который никому не удавалось украсть — это спасательный жилет, расположенный под сиденьем. Стюардессы внимательно пересчитывают все жилеты после посадки самолета и в случае пропажи досматривают путешественников.

В декабре 2020 года бортпроводники разных авиакомпаний назвали самые раздражающие выходки пассажиров. Своими историями они поделились на Reddit, отвечая на вопрос о том, какие поступки людей заставляют их «закатывать глаза». Многие члены экипажа отметили, что больше всего их бесит, когда пассажиры долго стоят в проходе между кресел.