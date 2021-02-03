Россиянин убил оттаскавшую его за уши тещу

Житель Пушкина Московской области задушил тещу, которая в ходе ссоры оттаскала его за уши. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

В отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 107 («Убийство, совершенное в состоянии аффекта») УК РФ.

По версии следствия, в течение 10 лет в одной квартире с обвиняемым жили его жена, сын-инвалид и теща, которая регулярно вела себя агрессивно и унижала родственников. 21 ноября, когда обвиняемый вернулся домой с работы, теща встретила его, устроив скандал и оттягивая ему уши. Мужчина задушил ее.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Уголовное дело направлено в суд.