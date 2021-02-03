Мужчина оказался живым через 20 дней после своих похорон

Пожилой житель португальского города Санта-Мария-да-Фейра оказался жив через 20 дней после своих похорон. Об этом сообщает издание Euro Weekly News.

92-летнего мужчину госпитализировали с респираторным заболеванием, он провел два месяца в больнице. За это время португалец заразился новой коронавирусной инфекцией.

10 января сотрудники больницы сообщили семье пациента, что он скончался. Похороны состоялись спустя два дня. Из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений семья не имела возможности увидеть тело во время траурной церемонии.

Спустя 20 дней представители больницы сообщили семье мужчины, что произошла ошибка, и на самом деле их родственник жив. Семья была в шоке, но с пониманием отнеслась к произошедшему, так как больницы в Португалии перегружены из-за пандемии. Тем не менее, родственники мужчины надеются, что в будущем подобных ошибок не повторится.

Сотрудники медицинского учреждения связались с родными человека, который скончался на самом деле, и сообщили им о произошедшем.

Ранее сообщалось, что жительница дома престарелых из автономного сообщества Галисия в Испании вернулась в дом престарелых через десять дней после своих похорон. Оказалось, что ее перепутали с другой женщиной при доставке в больницу.