Мужчина выжил в схватке с крокодилом благодаря лайфхаку с YouTube

Житель Австралии выжил в схватке с крокодилом благодаря лайфхаку, который видел в ролике на YouTube. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летний Айзек Адиди (Isaac Adidi) вместе со своей девушкой и двоюродным братом плавал в купальне на мысе Йорк, штат Квинсленд, в воскресенье, 31 января. Австралиец собирался вылезти из воды, когда четырехметровый крокодил напал на него сзади и укусил.

«Он попытался утащить меня в воду, затем на секунду разжал челюсти, потом схватил меня за левую руку и снова потянул вниз. Его рыло было прямо передо мной, и я попытался выколоть ему глаз указательным пальцем правой руки», — рассказал Адиди. Истекающему кровью из ран на руке и спине мужчине удалось доплыть до берега.

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Его спутники сначала думали, что австралиец их разыгрывает, а когда осознали, что происходит, не успели ему помочь. Они отвезли Адиди в ближайшую больницу, откуда его на самолете доставили в более крупный город для проведения неотложной операции.

Австралиец заявил, что не выжил бы, если бы он не видел на YouTube ролик о том, как выжить при нападении крокодила. Авторы видео рекомендовали целиться рептилии в глаза.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В ноябре у гребнистых крокодилов начинается брачный период, который продолжается до февраля. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца. Количество гребнистых крокодилов в Квинсленде резко возросло с 1974 года, после того как на них запретили охотиться.