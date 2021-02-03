Пожилая португальская артистка обвинила актера из «Звездных войн» в нападении

76-летняя португальская актриса Лидия Франко обвинила актера Адама Драйвера в нападении. Об этом она рассказала в подкасте Era O Que Falvava.

Пожилая артистка заявила, что Драйвер, известный по новой трилогии «Звездных войн», применил к ней физическую силу на производстве фильма Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». Франко поведала о том, как при съемках одного из эпизодов картины актер напал на нее. Однако это не имело никакого отношения к сюжету сцены.

Она отметила, что во время работы над кинолентой американский актер вел себя надменно и просил съемочную команду уйти с площадки на время репетиций. По словам Франко, он также требовал, чтобы актеры массовки не смотрели ему в глаза, и грозил им увольнением. Она подчеркнула, что это было прописано в его контракте.

После случая с нападением 76-летняя артистка обращалась к продюсерам картины, но те ответили, что из-за контракта никак не могут ей помочь. Они предложили ей покинуть проект, но Франко отказалась. Представители Драйвера пока что не прокомментировали обвинения актрисы.