Напавшая на солиста Мариинского театра жена обвинила его в побоях

Жена солиста Мариинского театра Павла Шмулевича Екатерина обвинила мужа в побоях. Об этом сообщает телеканал «360».

Женщина, ранее напавшая на супруга с ножом, утверждает, что не трогала артиста. По ее словам, певец сам регулярно избивает ее, из-за чего она не раз обращалась в полицию. Екатерина заявила, что 17 марта 2020 года ее заявление даже дошло до суда, однако не пояснила, чем он закончился.

«У меня сегодня день рождения, я вся синяя, сплошная гематома, а не человек», — отметила жена солиста Мариинки, которая в настоящее время находится у подруги. Женщина рассказала, что они со Шмулевичем поженились два года назад. Поначалу артист «был хорошим», но со временем начал напиваться и избивать супругу. Конфликты обострились во время второй беременности Екатерины Шмулевич — именно тогда она стала полностью зависеть от мужа в вопросе финансов.

27 января стало известно, что Шмулевич получил ножевые ранения от своей жены. По словам певца, супруга порезала его спину, а затем и предплечье. Позднее она воткнула нож ему в руку.