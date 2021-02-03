В Совфеде отреагировали на заявление Пентагона о ядерной войне с Россией

В Пентагоне до конца не понимают, что такое ядерная война, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. На заявление Пентагона о возможности ядерной войны с Россией сенатор отреагировал на своей странице в Twitter.

«Лучше бы думали, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как США могут спровоцировать его применением обычных вооружений», — написал он.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил недоумение в связи с подобными заявлениями из США, сообщает РИА Новости. По его словам, профессиональный военный в страшном сне боится представить такое развитие ситуации.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард оценил возможность ядерной войны с Россией или Китаем. По его словам, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать такую возможность, однако в настоящее время ситуация изменилась.

В 2018 году российский президент Владимир Путин отмечал, что тенденция недооценки угрозы ядерной войны в мире нарастает. Он подчеркнул, что такая война может привести к гибели всей цивилизации.