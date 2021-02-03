Кадыров напомнил о прошлом Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил о прошлом учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Видео с переводом его выступления на чеченском языке опубликовал оппозиционный Telegram-канал 1ADAT.

Кадыров, комментируя арест уроженца республики Сайд-Мухаммада Джумаева за драку с бойцами ОМОН на несогласованном митинге в Москве, заявил, что Навальный всегда был против чеченского народа и жители республики его никогда не поддерживали. «Из всего чеченского народа никто не выходит на эти митинги, а у Алексея Навального нет ни авторитета, ни чего-либо еще», — сказал глава Чечни.

Алексей Навальный в начале своей общественной деятельности публично высказывался в пользу националистических взглядов. Так, в 2011 году поддержал общенациональную кампанию русских националистических организаций под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». В ноябре того же года он в интервью «Ленте.ру» заявил, что на дотации федерального бюджета в Чечне создается шариатская армия, а также говорил о необходимости получить экономическое обоснование проектов на Северном Кавказе.

В январе 2020 года Кадыров сообщил, что власти России дважды попросили у чеченцев прощения за депортацию в 1944 году. При этом он проклял советского лидера Иосифа Сталина за репрессии.