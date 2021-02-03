Россиян с кредитами стало меньше

За время пандемии коронавируса россиян, имеющих банковские кредиты, стало меньше, следует из обзора Центробанка, посвященного динамике долговой нагрузки населения. Документ опубликован на сайте регулятора.

Во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик распространения пандемии, число банковских заемщиков снизилось на 0,8 миллиона человек. Клиентов микрофинансовых организаций (МФО) при этом стало меньше на 158 тысяч человек.

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Спад второго квартала был частично компенсирован в третьем, когда число имеющих кредиты выросло до 41,9 миллиона человек. Однако показатель все равно меньше аналогичного до начала пандемии — 42,1 миллиона.

Также ЦБ подсчитал количество заемщиков, имеющих задолженность перед банками или МФО: 36,1 миллиона (86,4 процента) и 2,5 миллиона (шесть процентов) соответственно. Еще 3,2 миллиона человек имеют задолженность и перед банками, и перед микрофинансовыми организациями.

В среднем на каждого банковского заемщика по состоянию на 1 октября 2020 года приходилось по 1,9 актуального кредита. Показатель остался почти неизменным с начала пандемии коронавируса. При этом на 0,8 миллиона человек снизилось число банковских клиентов с необеспеченными кредитами.