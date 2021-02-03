Выдачу ипотеки в России отказались ужесточать

Центральный банк России в настоящее время не видит целесообразности в ужесточении надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом РИА Новости заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Ранее регулятор сообщал, что выдачу жилищных кредитов могут ужесточить из-за продолжительного и ощутимого роста цен на недвижимость, а также возможного ухудшения стандартов кредитования. Однако на данный момент ЦБ не наблюдает подобных рисков, поэтому временно отказался от данной меры, продолжив наблюдать за ситуацией.

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Также Данилова сказала, что программу льготной ипотеки под 6,5 процента необходимо постепенно сворачивать, чтобы не приводить к избыточным рискам. По словам представителя регулятора, программа теряет социально направленный характер, поскольку в крупных городах наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье, а это еще больше стимулирует рост цен на недвижимость. «В результате не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения», — заключила Данилова.

При этом банки страны начали массово отказывать россиянам в жилищных кредитах — доля отрицательных решений по заявкам, поданным потенциальными ипотечниками, в ряде финансовых организаций достигла 40 процентов по итогам января 2021 года. Специалисты отрасли предупредили и о росте просроченной задолженности. В 2020 году объем «плохих» рублевых займов вырос на 11 процентов, а в 2019-м — на 4 процента.

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