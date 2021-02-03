Выдачу ипотеки в России отказались ужесточать

Центральный банк России в настоящее время не видит целесообразности в ужесточении надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом РИА Новости заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Ранее регулятор сообщал, что выдачу жилищных кредитов могут ужесточить из-за продолжительного и ощутимого роста цен на недвижимость, а также возможного ухудшения стандартов кредитования. Однако на данный момент ЦБ не наблюдает подобных рисков, поэтому временно отказался от данной меры, продолжив наблюдать за ситуацией.
Также Данилова сказала, что программу льготной ипотеки под 6,5 процента необходимо постепенно сворачивать, чтобы не приводить к избыточным рискам. По словам представителя регулятора, программа теряет социально направленный характер, поскольку в крупных городах наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье, а это еще больше стимулирует рост цен на недвижимость. «В результате не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения», — заключила Данилова.
При этом банки страны начали массово отказывать россиянам в жилищных кредитах — доля отрицательных решений по заявкам, поданным потенциальными ипотечниками, в ряде финансовых организаций достигла 40 процентов по итогам января 2021 года. Специалисты отрасли предупредили и о росте просроченной задолженности. В 2020 году объем «плохих» рублевых займов вырос на 11 процентов, а в 2019-м — на 4 процента.