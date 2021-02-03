Пара делала ремонт в новом жилье и узнала о семейной драме 80-летней давности

Жители английского города Малверн, графство Вустершир, делали ремонт в своем доме и узнали о чужой семейной драме восьмидесятилетней давности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

27-летняя Джорджия Уокер (Georgia Walker) и 28-летний Джеймс Моррис (James Morris) делали ремонт в доме, который купили в 2017 году.

Они нашли письма, датированные 1943 годом. Они были написаны некой Гэтт (Gatt) из города Дерби и адресованы бывшей невесте ее брата Лесли (Leslie) Бетти Роу (Betty Rowe). В одном из писем речь шла о подготовке к свадьбе, а в другом — о разрыве помолвки.

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В более ранних посланиях Гэтт обсуждала с Бетти подготовку к торжеству и предлагала свою помощь. «Платья, как ты знаешь, опять отправят в церковь в субботу. Забери их, я их почищу и верну тебе», — писала Гэтт.

После разрыва отношений жениха и невесты Гэтт требовала, чтобы Бетти вернула помолвочное кольцо и шелк, который в преддверии свадьбы подарила ей мать Лесли. «Дорогая Бетти, верни мне банковскую книжку Лесли и кольцо, так как Лес просил меня продать его и положить деньги на банковский счет», — написала она.

Уокер и Моррис были удивлены, что документы не нашел никто из предыдущих жильцов здания. «Первое письмо и газету мы нашли между половыми досками. По всей видимости, их использовали в качестве изоляционного материала. Они были сложены так плотно, что почти идеально сохранились. Часть этих документов мы собираемся поместить в рамку и повесить на стену», — сказала Уокер.

Она отметила, что в найденной под полом газете содержалась статья, озаглавленная «Под ковром». Этот факт позабавил новых хозяев дома.

Ранее сообщалось, что пара из американской деревни Эймс, штат Нью-Йорк, во время ремонта в купленном доме нашла тайники с виски 1920-х годов. Оказалось, что прежним владельцем дома был бутлегер по имени Адольф Хампфнер (Adolph Humphner), который скончался при невыясненных обстоятельствах.