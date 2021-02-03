Сотрудница ФСБ избежала наказания за сбитого у остановки фельдшера скорой помощи

Челябинский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело против сотрудницы ФСБ Марины Гладских, сбившей у остановки фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает портал 74.RU.

Гладских избежала наказания в связи с примирением сторон. Сотрудница спецслужбы выплатила родственникам пострадавшего, который в результате аварии стал недееспособным, 600 тысяч рублей.

Авария произошла 22 мая прошлого года. 32-летний фельдшер переходил дорогу к остановке по пути на работу, когда его сбил автомобиль Subaru, за рулем которого была 41-летняя Марина Гладских. Медик получил множественные травмы и стал инвалидом. Его мать взяла над ним опеку.

Широкого освещения аварии в прессе смогли добиться коллеги пострадавшего, опасаясь, что дело не дойдет до суда.