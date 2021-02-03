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Ученые подсчитали вероятность заражения коронавирусом во время перелета

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Фото: Pixabay.com

Вероятность заражения коронавирусом при длительном перелете, время которого составляет от 12 часов, приравнивается к 99,6 процента среди пассажиров экономкласса и 50 процентам среди пассажиров бизнес-класса. Такие данные привели ученые из Гринвичского университета в Великобритании. Их исследование опубликовано на портале препринтов medrxiv.

Специалисты создали математическую модель, в которой рассчитали разницу между устройством салонов в бизнес- и экономклассе самолетов, мощность системы вентиляции воздушного судна, степень вентиляции легких человека, а также количество инфекции, выделяемое одним пассажиром.

Выяснилось, что пассажиры, летящие два часа экономклассом, могут заразиться с вероятностью в 60,2 процента. То есть из 75 человек на борту заболеют 45. При этом пассажиры бизнес-класса заболеют в 10,9 процента случаев — 5-6 из 50 человек.

При продолжительности перелета в шесть часов и более вероятность инфицирования распространяется. По подсчетам ученых, наиболее опасным становится 12-часовой полет.

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