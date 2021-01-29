Зараженная коронавирусом стюардесса предсказала свою смерть в соцсетях

Британская стюардесса и мать пятерых детей, которая умерла от COVID-19 в середине января, сделала перед смертью тревожное предсказание в социальной сети. Об этом сообщает издание The Sun.

40-летняя бортпроводница авикомпании EasyJet Карен Хоббс (Karen Hobbs) заболела коронавирусом 25 декабря 2020 года.

По словам ее родственников, за время пандемии женщина почти не выходила из дома и совершала все покупки онлайн. Тем не менее уже спустя два дня после инфицирования британка оказалась в госпитале и начала рассказывать о происходящем с ней и другими пациентами в Facebook.

«Женщина, которая лежала напротив меня, только что умерла от коронавируса прямо на моих глазах», — сообщила она 30 декабря, а в канун Нового года написала несколько тревожных постов, где подчеркнула, что «напугана» и «возможно, не справится».

Спустя несколько дней медики ввели Хоббс в искусственную кому, а за неделю до смерти пригласили семью бортпроводницы в больницу, чтобы они смогли попрощаться. Как заявил врач, у Хоббс отказали некоторые органы. Кроме того, он предупредил родных пациентки, что, вероятно, она скоро умрет.

«Мы были просто потрясены. Мы ведь думали, что она поправится и ее выпишут через несколько недель. Все произошло так быстро. Я думала, что это может быть кто угодно, но не она, ведь она была здоровым человеком в хорошей физической форме», — прокомментировала случившееся сестра британки.

В октябре 2020 года сообщалось, что пассажирка с коронавирусом умерла в самолете, направлявшемся из Аризоны в Техас. 30-летней женщине стало плохо, когда лайнер еще находился на полосе в ожидании взлета. У пассажирки резко начались проблемы с дыханием, и она скончалась. После этого тело туристки направили на экспертизу, и некоторое время спустя стало известно о COVID-19 у погибшей.