Российский врач рассказала о скрытой опасности красных родинок

Наличие на теле красных родинок может сигнализировать о проблемах с печенью. О скрытой опасности таких родинок рассказала косметолог, дерматолог Олеся Маркелова в разговоре с Пятым каналом.

«Самый частый вариант — это застой желчи. Он может быть вызван токсичной нагрузкой среды — тяжелые металлы, вирусные инфекции», — сказала врач. Также, по ее словам, появление красных родинок может быть вызвано приемом гормональных препаратов и антидепрессантов, поскольку они воздействуют на печень.

Вместе с тем Маркелова отметила, что красные точки не теле — не всегда родинки. «Иногда это просто сосудистые нарушения. То есть это проявления перерастянутого микрокапиллярного русла. (...) Либо это аллергические проявления», — рассказала она. Такие кожные проявление не опасны, добавила врач.

Ранее онколог-хирург Михаил Мяснянкин пояснил, что частый загар и повреждение родинки не всегда ведут к возникновению рака. Главным его маркером служат размер родинки и ее цвет, подчеркнул специалист.