Росгвардия получила сюрикены ниндзя

В Санкт-Петербурге Росгвардия получила от таможни изъятые в 2015 году у гражданина Таджикистана сюрикены ниндзя по решению суда. Об этом в среду, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По данным пресс-службы, Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Пулковской таможни и признал три китайских метательных ножа бесхозяйным имуществом. После чего передал их для последующего распоряжения региональному управлению войск национальной гвардии Российской Федерации. Росгвардия согласно иску таможни являлась заинтересованным по делу лицом.

Три метательных ножа были изъяты в августе 2015 года у пассажира из Таджикистана в ходе проверки багажа. Экспертиза установила, что три сюрикена в форме восьмиконечной звезды с заостренными наконечниками и иероглифами оружием не являются, а относятся к товарам хозяйственно-бытового назначения. Но за пять лет, прошедших с момента изъятия, собственник так и не явился за своим товаром.

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