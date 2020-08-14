В России создали пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации «Ростех» представил новый пистолет «Полоз». Оружие будет поставляться для сотрудников МВД и Росгвардии, сообщается на сайте госкорпорации.

Самозарядный пистолет «Полоз» сконструирован для стрельбы на расстоянии до 50 метров патронами калибра 9х19 миллиметров, в том числе со стальным сердечником. Пистолет комплектуется магазином вместимостью 15 или 18 патронов. Стрелковое оружие сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов, ресурс пистолета составляет не менее 10 тысяч выстрелов.

Созданный российскими специалистами «Полоз» имеет модульную конструкцию, что позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей. По словам гендиректора ЦНИИточмаш Альберта Бакова, модель меньше и легче стандартных аналогов, что позволяет носить оружие скрытно. «Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб», — отметил Баков.

«Полоз» будет показан в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа. Оружие представят на стенде «Ростеха» и на стрельбище многофункционального огневого центра парка «Патриот».