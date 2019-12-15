Названо часто копируемое за рубежом российское оружие

Руководитель проектов по интеллектуальной собственности госкорпорации «Ростех» Евгений Ливадный назвал российское оружие, которое часто нелегально копируют за рубежом. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Ливадный, подобной деятельностью занимаются, в частности, специалисты из Китая. «Авиационные двигатели, самолеты компании "Сухой", палубные истребители, ЗРК, ПЗРК, аналоги "Панциря" — все это копируется», — пояснил он.

В общей сложности за последние 17 лет было зафиксировано более 500 случаев незаконного копирования российской военной техники и вооружения, добавил собеседник агентства. По его словам, российские специалисты постоянно работают над выявлением таких эпизодов, однако судебные разбирательства в подобных случаях часто оказываются неэффективными из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российское оружие.

В 2017 году Иран продемонстрировал видео испытаний и производства нового основного боевого танка «Каррар», который многие специалисты считают копией российского Т-90СМ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!