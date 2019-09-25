Россия начала выпускать аналоги американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS (латинизированная слоговая аббревиатура от словосочетания «ОРужейные СИСтемы») начала серийный выпуск винтовки ORSIS-AR15J, являющейся аналогом популярной американской полуавтоматической AR-15, сообщил РИА Новости представитель производителя.

«Компания ORSIS запустила серийный выпуск полуавтоматических винтовок ORSIS-AR15J. Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США», — сказал собеседник агентства.

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Представитель российской компании добавил, что ORSIS-AR15J является аналогом полуавтоматической винтовки AR-15 под патрон 5,56 на 45 миллиметров. Главным отличием первой от второй называются стволы производства ORSIS, которые, как уверяют в компании, значительно повышают точность и ресурс винтовки российского производства.

В июне Главное ракетно-артиллерийское управление рассекретило архивные документы об испытаниях автомата Калашникова в 1943-1945 годах.

В октябре 2018 года российские компании прокомментировали возможность организации массового производства нелицензионных копий пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета Никитина-Соколова-Волкова «Утес» в США.

В августе того же года концерн «Калашников» представил АК-308.

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