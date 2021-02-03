Россиянин зарубил начальника топором и разослал друзьям видео с убитым

В Свердловской области 24-летний разнорабочий зарубил топором своего начальника из-за претензий по работе, а затем разослал видео с убитым своим друзьям. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Преступление произошло в поселке Верхнее Дуброво в ночь на 1 февраля в доме, который арендовала строительная компания для своих сотрудников. В нем проживали 24-летний ранее судимый мужчина и его 44-летний начальник, работавший бригадиром. Они занимали разные комнаты.

По словам подозреваемого, бригадир постоянно предъявляет к нему претензии по работе и в быту, в результате чего между ними возникли напряженные отношения. Перед убийством разнорабочий и бригадир употребляли спиртное. Когда начальник ушел в свою комнату, его подчиненный решил с ним расправиться. Он взял колун [топор] и нож. Зайдя в комнату бригадира, подозреваемый нанес ему колуном несколько ударов в голову, а затем — ножом в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

После расправы подозреваемый стал снимать на свой сотовый телефон видео с окровавленной жертвой, запись он потом разослал знакомым, сообщив им, что он наконец-то расправился с тем, кто так ему надоел, рассказал «КП» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемый хотел сжечь в печке нож, но у него лишь оплавилась рукоятка. Тогда он сообщил об убийстве хозяину дома, и тот вызвал полицию.

Мужчину задержали. Решается вопрос о его аресте.