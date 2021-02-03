ВСУ сочли два украинских Telegram-канала об армии российскими проектами

Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) сочли два Telegram-канала, посвященных армейской тематике, проектами российской разведки. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Речь идет о каналах «НачШтаба» и «Дежурный ООС». Командование полагает, что они распространяют фейки об украинской армии для дискредитации военнослужащих и руководства страны в целом. «Это российские проекты, не имеющие отношения к ВСУ», — заявили в управлении.

Отмечается, что каналы позиционируют себя как площадки, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что «наболело», а в чатах «могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численности и составе подразделений, о состоянии техники, вооружения и тому подобное. Именно эта информация для противника на вес золота», — считают в ВСУ.

О каких-либо уголовных делах или поиске администраторов площадок пока не сообщалось. Добиваться блокировки ресурсов командование пока не намерено.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины и блогерша из Киева поспорили из-за видео в TikTok. Девушка, стоя на майдане, отвечала на вопросы, выбирая одну из двух предложенных стран. Из пары Россия-США и Россия-Белоруссия она назвала Россию. На выбор между Россией и Украиной она отреагировала смехом и заявила «Россия». Военнослужащий возмутился таким постыдным с его точки зрения выбором, попутно указав на отсутствие у девушки «патриотического воспитания».