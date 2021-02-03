Главный редактор «устала» и ушла из российского Vogue

Журналистка Мария Федорова покинула пост главного редактора российской версии журнала Vogue. Информация появилась на странице издания в Instagram.

Мария Федорова поделилась публикацией в соцсетях, в которой объяснила причины ухода с должности. «Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании. Три журнала. Довольно. Game over. Начинается жизнь», — подчеркнула она.

Известно, что журналистка занимала упомянутый пост с февраля 2018 года.

Сообщается, что новым главным редактором Vogue Russia станет Ксения Соловьева, ранее возглавлявшая российский Tatler. Она вступит в должность 4 февраля.