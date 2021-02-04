Глава CNN анонсировал свою отставку

Глава американского кабельного телеканала CNN Джефф Цукер (Jeff Zucker) анонсировал, что в конце 2021 года уйдет в отставку. Как сообщает The New York Times (NYT), о своем решении он рассказал во время утреннего телефонного звонка с коллегами.

«Я не могу себе представить, что нахожусь где-то еще прямо сейчас. Я останусь до конца моего текущего контракта, который, как я упоминал, оставляет меня здесь до конца этого года. К тому моменту я собираюсь двигаться дальше», — заявил Цукер. Слова медиаменеджера приводятся со ссылкой на сотрудника CNN, который находился на линии во время звонка.

В NYT указали, что для владельцев CNN, телекоммуникационной корпорации AT&T, кабельный канал остается достаточно затратным активом, так как американцы все меньше заинтересованы в том, чтобы платить за телевидение. Отмечается, что у Цукера также не заладились отношения с новым менеджментом, который управляет медийными активами AT&T.

Цукер перешел в CNN в 2013 году. До этого он работал исполнительным продюсером в шоу Today на канале NBC News, директором NBC Entertainment и исполнительным директором NBC Universal.