Жена потратила миллионы рублей на пластические операции после комментария мужа

В английском графстве Суррей жена потратила 60 тысяч фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей) на пластические операции после нелестного комментария мужа. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя Шарлотта Брюс-Александер (Charlotte Bruce-Alexander) рассказала, что решила привести себя в форму после того, как поправилась до 127 килограммов. Однако после похудения она осталась недовольна своим внешним видом, так как на руках, ногах, животе, ягодицах и груди осталась обвисшая кожа.

«Как-то я спросила своего мужа Марка, нравлюсь ли я ему без одежды. Я предупредила, что хочу услышать честный ответ, и получила его, — вспоминает британка. — Он сказал, что в одежде я выгляжу восхитительно, но без нее моя фигура оставляет желать лучшего». После разговора с мужем она решила обратиться к хирургу. Первым делом она прооперировала грудь и руки, так как они сильнее остального деформировались после похудения.

Трансформация длиной в несколько лет началась в 2015 году. Две операции на грудь и подтяжка кожи рук обошлась Шарлотте в 21 тысячу фунтов (2,2 миллиона рублей). На восстановление живота и бедер ушло еще 26 тысяч фунтов (2,7 миллиона рублей). Кроме этого, женщина перенесла комплексную подтяжку нижней части тела стоимостью 13 тысяч фунтов (1,4 миллиона рублей).

«Теперь я как никогда уверена в себе. Я чувствую себя прекрасно, и качество жизни существенно улучшилось не только у меня, но и у моей семьи, — рассказывает британка. — Сейчас мне комфортно в своем теле даже без одежды».

Ранее сообщалось, что американка, пережившая 47 косметических процедур в попытке обрести естественную красоту, удостоилась упоминания в Книге рекордов Гиннесса. Женщина заявила, что не хотела прослыть участницей «цирка уродов».

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