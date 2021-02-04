Протестующие украинские предприниматели пришли к госдаче Зеленского

Недовольные фискальной политикой украинские предприниматели организовали акцию протеста в историческом районе Киева Конча-Заспа, где располагается дача президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua».

Демонстрацию организовало движение SaveФОП, инициативу которого о сохранении упрощенной системы налогообложения и отмене нормы об обязательной установке кассовых аппаратов накануне отклонили в Верховной Раде. Лидер организации Сергей Доротич объявил, что протестующие будут приходить к домам всех депутатов, которые голосовали против этого предложения, а также госдаче Зеленского.

Отмечается, что демонстранты поджидали кортеж Зеленского около главного въезда на территорию дачи, однако президент скрылся от них через боковой выезд. В ответ на это предприниматели пообещали провести акцию повторно 5 февраля, но впредь дежурить около всех въездов.

По данным издания, силовики никак не препятствует демонстрантам. На месте дежурят лишь несколько отрядов полиции.

В конце декабря 2020 года на протестах против введения жестких коронавирусных ограничений в центре Киева произошли столкновения между недовольными бизнесменами и силовиками. Организаторы призвали граждан разбивать палатки на Майдане, чтобы защитить украинский бизнес. В ходе потасовок пострадали более 40 полицейских и несколько десятков демонстрантов.