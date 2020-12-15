На митинге предпринимателей в Киеве начались драки с полицией

В Киеве на акции украинских предпринимателей против введения локдауна из-за коронавируса начались столкновения с полицией, передает «Страна.ua».

По информации издания, протестующие попытались установить палатки напротив здания Верховной Рады. Они привезли на автомобиле соответствующее оборудование и объявили, что акция будет продолжаться до выполнения всех требований бизнесменов. Силовики попробовали помешать митингующим, после чего на площади начались драки. Из-за численного перевеса демонстрантов полиции пришлось распылить перцовый газ.

Позже силовикам все же удалось отбить палатки, протестующих начали задерживать и отводить в автозаки. Сейчас к центру украинской столицы стягиваются дополнительные отряды полиции. Демонстранты продолжают акцию, некоторые из них бросают в правоохранителей палки и дымовые шашки.

Митинг против введения новых коронавирусных ограничений организовало украинское движение предпринимателей «SaveФОП». Бизнесмены недовольны решением правительства ввести в стране локдаун из-за пандемии и новым законом, обязывающим малый бизнес устанавливать кассовые аппараты.

Ранее правительство Украины ввело усиленные карантинные меры из-за COVID-19 в период с 8 по 24 января. В это время в стране будет прекращена работа всех развлекательных учреждений, закроются рынки, школы, вузы и учреждения культуры. Кроме того, власти республики продлили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии до 28 февраля.

Украинские экономисты назвали такое решение мерой по «удушению» граждан и бизнеса. Они считают, что январский локдаун добьет сферу услуг и торговлю, а люди, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.