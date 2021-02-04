Путин утвердил критерии эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий перечень показателей для оценки эффективности глав субъектов. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего критериев для оценки работы губернаторов 20. Первые пять из них, перечисленные в указе, — доверие к власти (в том числе к президенту), численность населения в регионе, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, а также доля граждан, занимающих спортом.

Далее идут уровень образования, эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи, численность волонтеров, число семей, улучшивших жилищные условия и объем жилищного строительства.

Остальные критерии — наличие условий для воспитания гармоничной личности, число посещений культурных мероприятий в регионе, качество городской среды и окружающей среды, темпы роста реальной среднемесячной зарплаты, темпы роста реального среднедушевого дохода населения, а также доля дорожной сети в крупнейших поселениях субъекта, темпы роста инвестиций в основной капитал и число занятых в малом и среднем бизнесе.

Последний пункт — «Цифровая зрелость» органов власти, под которой понимается использование «отечественных информационно-технологических решений» в здравоохранении, образовании и других сферах.