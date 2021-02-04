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Путин подписал закон о «веселящем газе»

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, пропаганда или незаконная реклама этого вещества повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания варьируется от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, аналогичные штрафные санкции предусмотрены для ИП. Юридические лица могут лишиться до 150 тысяч рублей.

Также в связи подобными нарушениями деятельность ИП и юрлиц может быть приостановлена на срок до 30 суток.

Согласно закону, штрафы предусмотрены за пропаганду, в том числе в интернете, использования «веселящего газа» не по назначению.

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