Турки «захватили» аккаунт российского KFC

Instagram-аккаунт российской сети ресторанов быстрого питания KFC захватили турки. Так, в профиле опубликовали фото турецкого военного, сопроводив его подписью в виде нескольких эмодзи турецкого флага.

В описании страницы появилась фраза на турецком, а в сторис аккаунта — скриншоты переписок на турецком, отрывок из ролика в TikTok и фотография с собакой. Неизвестный взломщик также изменил фотографию профиля.

Подписчики KFC восприняли захват аккаунта с юмором. «Это победа. Небось потом в учебниках турецких напишут про это», «Турки, сливайте лучше секретные коды KFC», «Это же призыв вернуть "Биггер"», — написали они в комментариях. Позже сомнительные посты были удалены из аккаунта.

Ранее сообщалось, как хакеры, обрушившие масштабную фишинг-атаку на тысячи организаций по всему миру, случайно забыли защитить свою добычу. В результате все похищенные данные утекли в поисковик Google.

Взломы аккаунтов компаний в соцсетях периодически происходят в разных странах мира. Зачастую мошенники требуют выкупа или выступают с критикой в адрес владельцев профиля. Однако иногда хакерами могут выступать и пользователи, целью которых является пранк.