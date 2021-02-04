Не умеющая различать право и лево женщина вытатуировала подсказки на руках

Жительница австралийского города Канберра, часто путавшая право и лево, решила вытатуировать на руках подсказки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

23-летняя Д’Кодиа Лейн (D'Kodia Laine) сделала две татуировки: букву L (лево) у основания большого пальца на левой руке и букву R (право) в том же месте на правой руке. Она надеется, что благодаря им перестанет попадать в нелепые ситуации из-за неумения различать стороны.

Мысль сделать татуировки возникла у нее в прошлом году после вечеринки, где играли в поиск сокровищ. Она должна была объяснять ищущим, куда идти, но то и дело путалась. Так продолжалось, пока подруга не пометила ей руки буквами L и R. «Все началось как шутка, но оказалось, что это суперполезно», — признается женщина.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Рингвуд из-за редкой болезни лишилась способности узнавать людей по лицам. «Все лица выглядят одинаково, — объясняет девушка. — Я вижу два глаза, нос и рот, но они буквально у всех одни и те же».