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Девушка лишилась способности узнавать людей по лицам из-за редкой болезни

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Ханна Рид
Ханна Рид
Фото: из личного архива

Жительница британского города Рингвуд, графство Гэмпшир, из-за редкой болезни лишилась способности узнавать людей по лицам. Об этом пишет издание Daily Mail.

22-летняя Ханна Рид (Hannah Read) страдает прозопагнозией — расстройством восприятия лиц, развившемся после энцефалита, который она перенесла в восьмилетнем возрасте. «Все лица выглядят одинаково, — объясняет девушка. — Я вижу два глаза, нос и рот, но они буквально у всех одни и те же». Помимо человеческих лиц, ей трудно различать животных: например, она не видит разницы между коровами, лошадьми и ослами.

Прозопагнозия существенно затрудняет повседневную жизнь. Рид работает в детском саду и вынуждена различать детей по именам на бирках, которые они носят. Коллег и знакомых она, как правило, узнает по одежде, но этот метод не всегда срабатывает. «На музыкальном фестивале Isle of Wight я отлучилась в туалет, возвращаюсь, смотрю на место, где оставила парня, и вижу рядом с ним кого-то в совершенно такой же одежде, — рассказывает девушка. — Я не могла понять, кто из них он. Пришлось стоять и ждать, пока он меня заметит».

Ранее сообщалось, что прозопагнозию заподозрил у себя актер Брэд Питт. Он признался, что из-за расстройства восприятия лиц предпочитает проводить дома как можно больше времени и не встречаться с людьми.

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