Девочка забыла все выученное к 11 годам из-за редкой болезни

Девочка из английского города Салибридж, графство Чешир, потеряла зрение, речь и двигательную способность из-за редкой болезни — детской деменции. Как сообщает издание Daily Mail, она также забыла все, что выучила к своему возрасту.

Молли Ингхэм (Molly Ingham), которой сейчас 11 лет, была абсолютно здоровым ребенком до шестилетнего возраста. После этого у девочки начались припадки, она стала терять зрение, память и способность двигаться.

39-летняя мать Молли Адель Ингхэм (Adele Ingham) сказала: «Было ужасно смотреть, как маленькая девочка, которая умела делать все, на что были способны другие шестилетние дети, попала в такую ситуацию». По словам англичанки, учителя начали замечать странности в поведении ученицы. Когда дети прыгали через обруч, Молли была последняя в очереди. Она не знала, как это сделать, даже несмотря на то, что только что наблюдала за прыжками 20 одноклассников.

Девочку отвели к педиатру, который предположил, что у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности или низкий IQ. Другой врач диагностировал у нее абсанс-эпилепсию. Со временем ее состояние начало прогрессировать, и припадки участились.

В мае 2019 года Молли поставили диагноз «Болезнь Баттена». Это редкая группа нервных расстройств, которые проявляются в детстве, между пятью и десятью годами. Существует несколько форм болезни Баттена, все они смертельны. Обычно пациенты с таким диагнозом погибают в подростковом возрасте или в возрасте около двадцати лет. Это генетическое заболевание, и чтобы оно передалось ребенку, оба родителя должны быть его носителями. Для болезни характерны такие симптомы, как припадки, изменения личности, деменция и проблемы с речью и моторикой.

«В феврале прошлого года нам пришлось вызывать скорую помощь, потому что у нее начались галлюцинации. Она видела пауков, ползавших по всем стенам, и я не могла успокоить ее. Поэтому мы провели три дня в больнице, где у нее взяли множество анализов, и в конце концов поставили диагноз», — пояснила Адель.

Мать девочки рассказала, что болезнь влияет и на кратковременную память, поэтому Молли не учится ничему новому. «Мой отец умер два с половиной года назад, и она все еще хочет зайти к нему в гости, когда мы проезжаем мимо его квартиры. В прошлом сентябре она пошла в специальную школу, где у нее появилось много друзей. Теперь она не может вспомнить их имен. Она говорит, что хочет пойти домой, когда мы уже дома. Это очень пугает», — подчеркнула англичанка.

Кроме того, Молли потеряла зрение и передвигается в инвалидном кресле, так как не может сохранять равновесие.

Адель беспокоится, что у нее осталось не много времени с Молли, и надеется обеспечить ей генную терапию, которая доступна в Далласе. «Возможно, у меня осталось всего несколько лет с ней. Лечение не вернет ей зрение, но может помочь ей вновь научиться хотя бы складывать слова в предложения. Поэтому все еще есть надежда и надо бороться, и я не остановлюсь», — заявила она.